Четверть Техаса осталась без отопления при минусовых температурах

Около четверти потребителей электроэнергии в американском штате Техас остаются без света и тепла из-за прошедшей ранее снежной бури. Об этом сообщил портал poweroutage.us.

В штате 3,2 миллиона человек остаются без электричества. Всего в Техасе живут около 12,4 миллиона человек. Жители греются в машинах. Кроме того, замерзают водопроводные трубы. Многие магазины не работают.

В регионе сохраняются холода: в столице Остин температура опустилась до -5°C, в Далласе — до -8°C. За пределами городов воздух, как правило, еще холоднее.

Ранее 24 города США установили рекорды по холоду.