СК назвал вероятную причину потери сознания тремя школьниками в Благовещенске
Катерина Медведева
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Названа вероятная причина потери сознания тремя учениками гимназии в Благовещенске. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
По предварительным данным, один из школьников распылил средство, «предназначенное для необходимой обороны с раздражающим веществом».
Следователи проводят доследственную проверку, после чего будет принято процессуальное решение.
Инцидент произошел 17 февраля в учебном заведении на улице Фрунзе, дом 71.
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