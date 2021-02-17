СК назвал вероятную причину потери сознания тремя школьниками в Благовещенске

Названа вероятная причина потери сознания тремя учениками гимназии в Благовещенске. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По предварительным данным, один из школьников распылил средство, «предназначенное для необходимой обороны с раздражающим веществом».

Следователи проводят доследственную проверку, после чего будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел 17 февраля в учебном заведении на улице Фрунзе, дом 71.