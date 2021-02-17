Трое детей потеряли сознание в одной из школ Благовещенска

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Трое учеников гимназии потеряли сознание в Благовещенске. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев в Telegram-канале.

Инцидент произошел в гимназии на улице Фрунзе, 71.

«По неизвестной пока причине трое детей потеряли сознание. На месте работают сотрудники администрации, экстренные службы, правоохранительные органы», — написал он.

Причина происшествия устанавливается.

Ранее школьник умер на перемене в Архангельске.