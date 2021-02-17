Трое детей потеряли сознание в одной из школ Благовещенска
Катерина Медведева
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Трое учеников гимназии потеряли сознание в Благовещенске. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев в Telegram-канале.
Инцидент произошел в гимназии на улице Фрунзе, 71.
«По неизвестной пока причине трое детей потеряли сознание. На месте работают сотрудники администрации, экстренные службы, правоохранительные органы», — написал он.
Причина происшествия устанавливается.
Ранее школьник умер на перемене в Архангельске.
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