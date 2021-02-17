Россиян предупредили о мошенничестве с использованием подменных телефонных номеров

Россиян предупреждают о новом виде мошенничества с использованием подменных телефонных номеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По ее словам, злоумышленники используют следующую схему: гражданину звонит незнакомец, представляется сотрудником банка и сообщает, что мошенники пытаются оформить онлайн-кредит на его имя. Затем человека убеждают самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму якобы для того, чтобы предотвратить незаконные действия. После этого жертву просят обналичить поступившие на карту деньги и положить их на «резервный счет» для мгновенного погашения кредита.

«Чтобы у потенциального потерпевшего не осталось сомнений, через несколько минут ему звонит соучастник преступной схемы, который представляется полицейским и рекомендует следовать инструкциям звонивших ранее представителей банка», — объяснила Волк.

Она добавила, что преступники используют современную технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов и банков.

Ранее эксперт рассказал, куда можно пожаловаться на телефонных мошенников.