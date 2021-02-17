Около 100 животных погибли при пожаре в зоомагазине в США

В зоомагазине в американском городе Индианаполис (штат Индиана) произошел пожар, в результате которого погибли около 100 животных. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на пожарную службу города.

Как уточняется, жертвами пожара стали порядка 40 собак и 25 попугаев, а также кролики и другие животные. Они погибли в результате отравления угарным газом.

В службе заявили, что по прибытию пожарных звери все еще находились в своих клетках, а здание зоомагазина было охвачено густым черным дымом.

Отмечается, что во время пожара выжили офисный кот, морские свинки, а также рыба и несколько рептилий. Их осмотрит ветеринар.

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Австралии из-за лесных пожаров погибли более 3 млрд животных.