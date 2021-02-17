ВОЗ: cмертность от COVID-19 снизилась в мире за неделю на 10%

Число заразившихся COVID-19 уменьшилось с 8 по 15 февраля в мире на 16%, а смертельных случаев после коронавируса — на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Там отметили, что число сообщений о новых случаях инфицирования «продолжает снижаться».

За минувшую неделю было выявлено 2 726 974 случаев коронавиурсной инфекции (на 16% меньше, чем неделей раньше) и 81 340 летальных исходов (на 10% меньше).

Отмечается, что спад заболеваемости за прошедшую неделю зарегистрирован в Африке (на 20%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 20%), Европе (на 18%), а также в Северной и Южной Америке (на 16%). В данных регионах смертность также снизилась — соответственно на 21%, 13%, 19% и 2%.