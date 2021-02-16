Песков прокомментировал судебный процесс над Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал судебный процесс над блогером Алексеем Навальным по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

«Оскорблять ветеранов в нашей стране нельзя», — заявил представитель Кремля.

16 февраля в Бабушкинском суде Москвы прошло очередное заседание суда по уголовному делу о клевете Навального на ветерана. Обвинение попросило суд приговорить подсудимого к штрафу в размере 950 тысяч рублей.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».

На судебном заседании 5 февраля Навальный свою вину не признал.