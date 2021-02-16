Обвинение просит оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей

Государственное обвинение просит оштрафовать Алексея Навального на 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана, сообщает ТАСС.

«Прошу суд признать Навального виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 950 тыс. рублей», — обратилась к суду представитель обвинения Екатерина Фролова.

Прокурор попросила добавить штраф к уже назначенным Навальному по делу «Ив Роше» 3,5 годам лишения свободы. Она отметила, что на момент распространения клеветы с обвиняемого не была снята судимость по делу «Ив Роше», и обратилась к суду с просьбой назначить новый приговор по совокупности с прежним.

16 февраля в Бабушкинском суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела о клевете Навального на ветерана. Суд уже отклонил ходатайство обвинения о проверке оскорбительных высказываний Алексея Навального в адрес участников процесса, прокуратура попросила признать подсудимого виновным.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».

На судебном заседании 5 февраля Навальный свою вину не признал. 12 февраля лингвист из экспертного центра Следственного комитета России подтвердила факт оскорбления ветерана. Кроме того, Навальному отказали в проверке подлинности подписей Артеменко на документах по делу, а также в отводе судьи.