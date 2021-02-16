ФСБ раскрыла сборщиков средств для ИГ* в Крыму и Татарстане

Граждане России, собиравшие средства для финансирования террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), задержаны в Крыму и Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).

По данным ФСБ, россияне с 2015 по 2019 год в интернете собирали средства на нужды боевиков под видом благотворительной помощи.

При обысках у задержанных были изъяты средства связи, компьютерная техника и магнитные носители информации. Возбуждено уголовное дело о содействие террористической деятельности, указано в сообщении.

15 февраля ФСБ сообщила о задержании террористов в Новосибирске и Томске.