В Москве за день выпадет до 5 мм осадков

До 5 мм осадков выпадет в Москве во вторник, 16 февраля. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос » Михаила Леуса.

По его слова, вечером в столице ожидается метель. Снег начнется примерно к 14-15 часам.

Метеоролог уточнил, что это будет не такой активный циклон, как на минувшей неделе.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник ожидается до -12°С и гололедица.