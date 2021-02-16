Эксперт оценил вред от проживания возле вышки сотовой связи

шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн заявил, что вышки сотовой связи безопасны для жителей соседних домов. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Есть измерения излучения, которые делаются до того, как кто-то захочет поставить что-то рядом с вашим домом. Эти измерения представляются в надзорные органы. Там указано, насколько далеко и насколько сильно распространяется излучение. (...) Отрасль связи, как и оборонка, жестко контролируется государством, поэтому никакой самодеятельности быть не может», — говорится в сообщении.

По словам Букштейна, сотовая вышка безопасна даже для человека, даже если тот стоит прямо под ней, а тем более для тех, кто живет рядом.