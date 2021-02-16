В ЕС назвали условия централизованного заказа вакцины «Спутник V»

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Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Reuters

Для сертификикации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» необходимо убедиться в высоком качестве ее производства, после этого станет возможен ее централизованный заказ. Об этом заявила Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает газета Eco.

«Есть два предварительных условия, — заявила глава ЕК. — Они должны сделать запрос, как и все другие лаборатории, в EMA. А для этого они должны предоставить полный доступ на свои производственные площадки. Производство вакцин связано с рисками, и мы должны убедиться, что все под контролем».

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».