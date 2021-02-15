Фаучи заявил, что вакцины от коронавируса не могут защитить от всех штаммов

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что имеющиеся вакцины от коронавируса не могут защитить от всех штаммов. Об этом сообщил новостной портал Axios.

По его словам, у вирус продолжит мутировать, то есть появятся новые вариации.

«К счастью, с рядом из них вакцина хорошо справляется, но не со всеми», — сказал Фаучи.

Инфекционист призвал не расслабляться, потому что «предстоит еще много пройти». В то же время он выразил оптимизм по поводу вакцинации.

Ранее в Канаде назвали «Спутник V» российским триумфом.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».