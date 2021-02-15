В Воронеже нашли место для памятника Аленке
Карина Казанцева
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Памятник Аленке, который купили на аукционе за 2,6 миллиона рублей, будет установлен недалеко от Воронежа. Об этом сообщил в Facebook бизнесмен Евгений Хамин.
«Аленка в Воронеже. Не уезжая, вернулась. В борьбе. Аукционной. «Другие города» хотели забрать у нас наше. Аленку. Мы, воронежцы, свое не отдаем. Тем более Аленок», — написал Хамин.
По его словам, памятник можно будет увидеть в «Сити-парке «Град» в Рамонском районе.
Ранее стал известен покупатель памятника.
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Однако местные жители попросили мэрию убрать арт-объект, назвав его чертовщиной и ущербным подобием. В итоге местные власти 21 декабря приняли решение демонтировать памятник.
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