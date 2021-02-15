В Москве из-за метели очистился воздух. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

«Мощный циклон выразился сильным порывистым ветром и обильным снегопадом, за счет чего значительно снизились концентрации загрязняющих веществ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среднесуточная концентрация диоксида азота снизились в 2,1 раза, оксида азота — в 3,5 раза, взвешенных веществ РМ10 — в 3 раза, РМ2,5 — в 2,5 раза.

Ранее московским водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.