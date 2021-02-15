Южноафриканские штаммы COVID-19 оказались опаснее британских

Южноафриканские штаммы коронавирусной инфекции тяжелее, чем британские, убиваются антителами. Об этом сообщили французские молекулярные биологи, свое исследование они опубликовали на bioRxiv.

Отмечается, что антитела переболевших коронавирусом людей нейтрализовали британскую разновидность инфекции так же, как и его классический вид D614G.

«Южноафриканская версия вируса оказалась более проблематичной – значительная часть образцов плазмы переболевших на нее почти не действовала или не действовала вообще», — говорится в сообщении.

О появлении более заразной британской разновидности коронавируса нового типа стало известно в середине декабря. По словам ученых, прародитель подобных штаммов появился на территории Уэльса в сентябре 2020 года.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что виды коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться. «Британский» штамм был обнаружен уже в 86 странах, «южноафриканский» — в 44 странах, а «бразильский/японский» штамм — в 15.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.