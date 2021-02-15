За минувшие сутки в Москве выявили 1 818 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Москве выявили 1 818 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Жертвами коронавируса за последние сутки стали 56 человек, еще 1 967 пациентов вылечились.

Всего с начала эпидемии в городе выявлено 957 996 случаев COVID-19. При этом в общей сложности скончались 14 404 человека, выздоровели — 871 836.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится в первую очередь для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России коронавирус подтвердился еще у 14 185 человек.