В России коронавирус подтвердился еще у 14 185 человек
Катерина Медведева
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В России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также за прошедший день вылечились 15 194 пациента, скончались 430.
За весь период пандемии в России зафиксировали 4 086 090 случаев коронавируса, выздоровели 3 607 036 человек, умерли 80 520.
Ранее сообщалось, что в России провели свыше 107 млн тестов на коронавирус.
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