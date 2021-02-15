В России коронавирус подтвердился еще у 14 185 человек

В России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за прошедший день вылечились 15 194 пациента, скончались 430.

За весь период пандемии в России зафиксировали 4 086 090 случаев коронавируса, выздоровели 3 607 036 человек, умерли 80 520.

Ранее сообщалось, что в России провели свыше 107 млн тестов на коронавирус.