Экс-глава Марий Эл Маркелов признан виновным в получении взятки

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки. Об этом информирует ТАСС.

По данным суда, Маркелов во время пребывания на своем посту получил взятку в виде денег через посредника.

В октябре прошло года сообщалось, что экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов находится в СИЗО за получение взятки в размере более 235 млн рублей. Преступление, по данным следствия, было совершено через третье лицо — главу марийского телеканала «Регион 12» Наталию Кожанову.