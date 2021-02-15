На командира милиции ДНР совершили покушение
Екатерина Зайцева
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На одного из командиров Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) совершили покушение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Покушение на убийство произошло в Горловке на проспекте Победы.
Командир батальона с позывным «Длинный» пострадал в результате взрыва автомобиля. Мужчина был госпитализирован. По данным собеседника агентства, взрывчатка была заложена под водительское сидение.
Ранее сообщалось, что глава Народной милиции ЛНР пострадал при взрыве газа в многоэтажке Луганска.
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