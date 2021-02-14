В День всех влюбленных в России состоялась первая свадьба в небе. Об этом сообщили в пресс-службе Aviasales.

Всего 27 влюбленных пар отправились на свидание в небе на специальном рейсе из Москвы в Москву с остановкой на фуршет в Калуге.

Тимофей и Аида поженились прямо на борту самолета. Бортпроводница объявила молодых мужем и женой, после чего те обменялись кольцами.

Отмечается, что молодые люди вошли в число победителей конкурса и получили возможность организовать необычную церемонию.

«Когда мы планировали свадьбу, очень хотели обойтись без «кораблей любви» и «новых ячеек общества» в стенах ЗАГСа. Решили так: если выиграем авиабилеты на рейс 14 февраля, распишемся прямо в небе», — рассказала Аида.

Ранее папа Римский поздравил пары с Днем святого Валентина.