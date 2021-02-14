Эксперт ВОЗ назвал наиболее вероятную версию передачи коронавируса человеку

Наиболее вероятная версия передачи коронавируса человеку — это летучие мыши. Об этом заявил член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак в интервью газете The New York Times.

По его мнению, коронавирус впервые появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае и был он у летучих мышей. От них вирус попал на ферму диких животных, а от них могли заразиться сотрудники одной из таких ферм, либо ее обитатели: хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы.

Доктор Дасзак подчеркнул, что версия передачи коронавируса от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских исследователей и участников миссии ВОЗ в ходе совместного обсуждения.

Он также рассказал, что эксперты во время посещения Китая запросили доступ к личным делам некоторых пациентов, но не получили, так как в стране «медицинские карты пациентов крайне конфиденциальны».

Ранее ВОЗ зафиксировала случаи повторного заражения новыми вариантами коронавируса.