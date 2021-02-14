Активистки выстроились в «цепь солидарности» на Старом Арбате

В Москве на Старом Арбате началась акция «Цепь солидарности», сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев.

Активистки выстроились в цепь у памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой.

Также у памятника находятся представители правоохранительных органов. Акция проводится в поддержку, в том числе Юлии Навальной, которая улетела ранее на этой неделе в Германию.

Как уточнил Telegram-канал «Подъем», еще одни активисты – члены «Волонтерской роты Боевого братства» – в начале акции подарили всем участницам цветы.