Москву очистят от снега за пять суток
Полина Рутковская
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Власти Москвы планируют очистить город от снега за пять суток, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Его слова приводит РИА «Новости».
«По регламенту нам еще пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Я думаю, что этот регламент будет выдержан», — заявил вице-мэр.
Сильный снегопад в Москве привел к задержкам общественного транспорта и пробкам. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, снегопад закончится к полуночи субботы, при этом количество выпавшего в столице снега к вечеру может побить рекорд за всю историю наблюдений.
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