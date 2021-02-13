Москву очистят от снега за пять суток

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Власти Москвы планируют очистить город от снега за пять суток, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Его слова приводит РИА «Новости».

«По регламенту нам еще пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Я думаю, что этот регламент будет выдержан», — заявил вице-мэр.

Сильный снегопад в Москве привел к задержкам общественного транспорта и пробкам. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, снегопад закончится к полуночи субботы, при этом количество выпавшего в столице снега к вечеру может побить рекорд за всю историю наблюдений.