Человек погиб при обрушении ангара из-за снега в Новой Москве
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Один человек погиб в результате обрушения ангара в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Третий человек, попавший под обрушение, погиб», – рассказал источник.
По его словам, тело погибшего на данный момент из-под завалов не извлечено.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве из-за снега просела крыша ангара на площади в 200 кв. м, внутри находились люди. Спасатели достали из-под завалов двух человек, их передали врачам.
Сильный снегопад в Москве привел к задержкам общественного транспорта и пробкам. По данным городского метеобюро, с начала снегопада в столице выпало 65% месячной нормы осадков.
close