Снегопад в Москве может побить исторический рекорд

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Количество выпавшего в Москве снега к вечеру субботы, 13 февраля, может побить рекорд за всю историю наблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд агентству «Интерфакс».

По словам синоптика, максимальная для 13 февраля высота снежного покрова в Москве за весь период наблюдений с 1879 года составляла 60 см.

«Возможно, этот рекорд будет перекрыт, сейчас уже 56 сантиметров, и снег продолжает идти», – рассказал Вильфанд.

Он добавил, что подобные рекорды представляют опасность, так как нарушают нормальную жизнь.

В соответствии с прогнозом, сильный снегопад закончится в субботу, в воскресенье, 14 февраля, будет идти небольшой снег. При этом на смену рекордным осадкам придет аномальный холод, с 15 февраля температура в Москве будет ниже нормы на 10-13°C, предупредил синоптик.

Сильный снегопад в Москве привел к задержкам общественного транспорта и пробкам. По данным городского метеобюро, с начала снегопада в столице выпало 65% месячной нормы осадков. В Новой Москве из-за снега просела крыша ангара, в котором находились люди.