Выявленный у норок в Польше коронавирус может передаваться людям

Коронавирус, обнаруженный у норок в Польше, может передаваться от животных человеку и наоборот, сообщает польское министерство сельского хозяйства.

«Данные, полученные от Главного санитарного инспектората, и прошлогодний опыт, описанный в Дании и Нидерландах, ясно показывают, что этот вирус может передаваться от норки к человеку и наоборот», – указано в сообщении.

Кроме того, в результате изучения генома коронавируса у норок установлено, что обнаруженные штаммы похожи друг на друга и относятся к уже известной эпидемиологам линии. При этом не было обнаружено генетических изменений, характерных для британских, южноафриканских или бразильских вариантов вируса.

Коронавирус у норок в Польше был обнаружен в ноябре 2020 года. Случаи заражения мутировавшей формой патогена были зафиксированы также на фермах в Дании, Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США, Швеции и Белоруссии.