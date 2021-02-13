Пашинян сообщил о последствиях землетрясения вблизи Еревана

Землетрясение около Еревана не вызвало серьезных разрушений, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

«По предварительным данным, разрушений нет. В Ереване поврежден один дом, один горожанин получил легкие травмы», – написал премьер.

13 февраля вблизи Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7. По данным МЧС Армении, в столице республики ощущалось землетрясение силой 5-6 баллов.