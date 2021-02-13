Землетрясение магнитудой 4,7 произошло около Еревана

В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 13 км к югу от Еревана на глубине 2 км.

По данным МЧС Армении, в столице республики ощущалось землетрясение силой 5-6 баллов, в Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоц-Дзорской областях – 3-4 балла. Данные о разрушениях и пострадавших не приводятся.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло в северной Индии.