Россия выдала Италии объявленного в розыск мафиози

Россия выдала Италии находившегося в розыске участника мафиозной организации, которого обвиняют в вымогательстве денег с таксистов и транспортников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

«Генеральная прокуратура РФ по запросу итальянской стороны выдала Вячеслава Бану для привлечения к уголовной ответственности за участие в мафиозной ассоциации, вымогательство и покушение на вымогательство», — говорится в сообщении. Мужчина был отправлен в Италию в сопровождении спецконвоя.

По данным ведомства, с 2002 года по 2011 год Бану состоял в вооруженной транснациональной организации мафиозного типа. Она действовала на территории Италии и других государств.

Бану в составе банды применял насилие и угрожал применением насилия водителям и владелице молдавской транспортной компании, вымогая у них денежные средства в размере от €50 до €2 060 за каждую перевозку, парковку на стоянках, подконтрольных преступной организации. Всего мужчине вменяется 28 преступных эпизодов.

Бану объявили в розыск в 2013 году.

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