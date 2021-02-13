Глава Минпросвещения выступил против использования телефонов на уроках
Анна Светлова
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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает, что не стоит разрешать детям использовать телефон на уроке, передает РИА «Новости».
«Желательно мобильный телефон именно в учебном процессе, именно на уроке не использовать», — сказал министр.
При этом он не против того, чтобы у детей вообще не было телефонов. А во время учебного процесса родители всегда могут связаться с директором школы.
По его словам, решение о том, сдавать гаджеты при входе в школу или нет, решает каждое учебное заведение самостоятельно.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запретил пользоваться телефонами на уроках.
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