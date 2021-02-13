Следовавший из Москвы в Симферополь самолет сел в Краснодаре из-за снегопада

Летевший из Москвы в Симферополь пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта кубанской столицы.

Самолет приземлился на запасной аэродром в 10.41 мск из-за снегопада и работ по расчистке посадочной полосы в симферопольском аэропорту.

На борту авиалайнера находятся 133 пассажира. В настоящее время сотрудники краснодарской воздушной гавани высаживают пассажиров и выдают багаж. Новое время вылета в Симферополь запланировано на 14.00 мск.

Ранее сообщалось, что в Москве задержаны и отменены более 40 авиарейсов из-за снегопада.