Прежде, чем ставить России какие-либо условия, США следует освободить незаконно захваченные территории коренных индейцев и вывести американский военный контингент из территорий разных государств мира. С такой позицией выступил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что Вашингтону необходимо уже понять, что время однополярного мира подошло к концу. Чегринец также подчеркнул, что нельзя позволять Соединенным Штатам безнаказанно бросать оскорбления в адрес Крыма и России.

По его словам, в отношении США давно пора вводить более сильные контрсанкции.

11 февраля, политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании СБ ООН заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым территорией России и не отменит свои санкции против РФ, пока она не изменит свою политику в отношении Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.