В России подтвердили еще 14 861 случай коронавируса
Катерина Медведева
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В России за последние сутки выявлен 14 861 случай коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.
Также за прошедший день вылечились 18 765 пациентов, скончались 502.
За весь период пандемии коронавирус был подтвержден у 4 057 698 жителей России, выздоровели 3 577 907 человек, умерли 79 696.
Днем ранее в России зафиксировали 15 089 новых случаев COVID-19.
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