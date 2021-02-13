В России подтвердили еще 14 861 случай коронавируса

В России за последние сутки выявлен 14 861 случай коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.

Также за прошедший день вылечились 18 765 пациентов, скончались 502.

За весь период пандемии коронавирус был подтвержден у 4 057 698 жителей России, выздоровели 3 577 907 человек, умерли 79 696.

Днем ранее в России зафиксировали 15 089 новых случаев COVID-19.