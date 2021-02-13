Пожар произошел на Новолипецком металлургическом комбинате

Пожар произошел в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината в субботу, 13 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Отмечается, предприятие находится в городе Липецк, на улице Площадь Металлургов.

«Происходит загорание в цехе трансформаторной стали», — говорится в сообщении.

Информации о возможных пострадавших пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в Прикамье полицейские вдвоем спасли 10 человек из горящей пятиэтажки