Пожар произошел на Новолипецком металлургическом комбинате
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пожар произошел в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината в субботу, 13 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.
Отмечается, предприятие находится в городе Липецк, на улице Площадь Металлургов.
«Происходит загорание в цехе трансформаторной стали», — говорится в сообщении.
Информации о возможных пострадавших пока не приводится.
Ранее сообщалось, что в Прикамье полицейские вдвоем спасли 10 человек из горящей пятиэтажки
close