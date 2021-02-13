Эксперт рассказал, куда можно пожаловаться на телефонных мошенников

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов рассказал, куда клиенты банков могут пожаловаться на телефонных мошенников. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если человек понимает, что входящий звонок от мошенника — лучше всего не продолжать диалог и сразу положить трубку, чтобы сократить вероятность выдать какие-либо данные во время разговора.

«Если же вы хотите помешать преступнику обманывать других, более доверчивых потребителей, есть несколько вещей, которые можно сделать. Первое – позвонить на горячую линию своего банка и сообщить номер, с которого поступил звонок. Некоторые банки передают эти сведения мобильным операторам для проведения проверки», — советует Достов.

Второй шаг — это обратиться напрямую к оператору совой связи через сайт или приложение. Также клиент банка может обратиться с заявлением полицию о покушении на кражу денежных средств. При этом эксперт отмечает, что ни один из этих способов не является на 100% надежным, есть вероятность, что номер не заблокируют.

Еще один способ подходит потребителям специальных программ для определения номера. Телефонный номер от мошенников они могут отметить в приложении как подозрительный, впоследствии программа будет предупреждать всех остальных об опасности.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана по телефону.