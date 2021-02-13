Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух

Государственная авиационная служба Украины исключила самолеты Ан-132D и Ан-178 из государственного реестра гражданских воздушных судов. Соответствующий приказ опубликован сайте ведомства.

Это решение было принято из-за того, что воздушные суда не имели сертификата летной годности в течение 2 лет, а Госавиаслужба в это время не получала доступа для осуществления контроля за летной годностью самолетов.

Указанные в списке Ан-132D с регистрационным номером UR-EXK и заводским номером 001 и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат ГП «Антонов».