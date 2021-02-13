К утру пробки на столичных дорогах достигли 9 баллов

К 6 часам утра пробки на столичных дорогах достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.пробки».

Тем не менее, участков с затруднениями в движении стало меньше по сравнению с ночной ситуацией.

Ранее сообщалось, что в Москве по состоянию на два часа ночи сохраняются пробки в 7 баллов.

До этого снегопад в Москве побил суточный рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году.

По последнему прогнозу Гидрометцентра, пик снегопада придется на период с полуночи до 15.00 мск субботы, 13 февраля. При этом в столице местами сохранятся метели, гололедица, снежные заносы и ветер с порывами до 17 м/с. Окончательно осадки прекратятся только вечером в воскресенье, 14 февраля.