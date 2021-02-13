Панама ведет переговоры о поставках вакцины «Спутник V»

Власти Панамы ведут переговоры о поставках вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на российское посольство в стране.

«В настоящее время между министерством здравоохранения Панамы и Российским фондом прямых инвестиций идут прямые переговоры в виртуальном формате», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регулятор Панамы готов выдать лицензию на экстренное использование вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.