Из-за снегопадов ночью в Москве сохраняются пробки

В Москве по состоянию на два часа ночи сохраняются пробки в 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.пробки».

Наибольшие проблемы с движением наблюдаются в районах на Тульской эстакады, шоссе Энтузиастов, Беговой улицы, Волгоградского проспекта.

В центре города затруднено движение на некоторых участках Садового кольца. Сразу из-за нескольких аварий многокилометровые пробки образовались на МКАДе, самая длинная – на внутренней части на юго-востоке трассы: от Новорязанского до Бесединского шоссе.

Ранее сообщалось, что снегопад в Москве побил суточный рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году.

По последнему прогнозу Гидрометцентра, пик снегопада придется на период с полуночи до 15.00 мск субботы, 13 февраля. При этом в столице местами сохранятся метели, гололедица, снежные заносы и ветер с порывами до 17 м/с. Окончательно осадки прекратятся только вечером в воскресенье, 14 февраля.