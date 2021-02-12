В северной Индии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил национальный центр сейсмологии при правительстве страны.

Эпицентр находился рядом с городом Амритсар в штате Пенджаб на глубине 10 км. Толчки были зафиксированы около 22.34 местного времени (20.04 мск), они продолжались несколько минут. Землетрясение ощущалось в том числе в Дели.

О жертвах или разрушениях не сообщалось.

Ранее были изучены следствия общего закона для землетрясений.