ВОЗ зафиксировала случаи повторного заражения новыми вариантами коронавируса

У Всемирной организации здравоохранения есть свидетельства повторного заражения новыми вариантами коронавируса при наличии антител, сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в ходе брифинга. Трансляция ведется на YouTube-канале организации.

«Мы получаем сообщения о пациентах, повторно заразившихся новым вариантом коронавируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться», — заявила Сваминатан.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила возможность появления штаммов коронавируса, которые будут менее восприимчивы к существующим вакцинам.