Дептранс: снегопад в Москве не повлиял на работу общественного транспорта

Снегопад в Москве не повлиял на работу городского общественного транспорта, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Весь городской транспорт: метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт и другая инфраструктура работает штатно. Аэроэкспресс ходит в аэропорты и обратно по расписанию», – указано в сообщении.

Дептранс рекомендует жителям города по возможности передвигаться на общественном транспорте.

Ранее стало известно, что пробки на московских дорогах достигли 10 баллов из-за снегопада. По прогнозам сервиса «Яндекс.Карты», 10-бальные пробки сохранятся в столице до 20.00 мск.

В пятницу в Москве практически весь день идет снег, образовалась гололедица и в некоторых районах города была замечена вьюга. По состоянию на 18.26 мск, температура воздуха в столице составляет -14°C.