Юрист назвал причину «хамского поведения» Навального

Алексей Навальный может сознательно создавать конфликтную ситуацию во время судебного процесса, добиваясь удаления из зала суда, чтобы в дальнейшем дискредитировать все дело, считает член Адвокатской палаты города Москвы, управляющий партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Руслан Коблев.

«Если сообщения журналистов из зала суда объективны, то я поражаюсь терпению судьи: любой другой подсудимый за такое хамское поведение, постоянные оскорбления участников процесса давно уже был бы удален», — рассказал он «Газете.Ru».

В ходе заседания Навальный получил около 10 замечаний от судьи за вопросы, не относящиеся к сути дела, и оскорбительные для свидетелей замечания.