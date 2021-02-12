Гинцбург заявил, что «Спутник V» защищает от новых вариантов COVID-19

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против новых вариантов COVID-19.

В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что на сегодняшний день данный препарат защищает от вновь возникших вариантов вируса.

«Спутник V» защищает, но это не гарантирует того, что завтра (не) возникнет новый вариант, от которого, допустим, «Спутник V»... будет защищать хуже», — сказал Гинцбург.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили появление менее чувствительных к вакцинам штаммов COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.