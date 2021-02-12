Ветеран Артеменко: оскорбления Навального могут довести меня до смерти

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко написал в заявлении, поданном в суд, что оскорбления блогера Алексея Навального могут довести его до смерти, сообщает ТАСС.

В нотариально заверенном заявлении ветерана, которое зачитал в суде прокурор, говорится, что Артеменко «боится умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений», которые в отношении него допускает Навальный.

В пятницу, 12 февраля, в Бабушкинском суде Москвы проходит заседание, на котором рассматривают уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». На судебном заседании, состоявшемся 5 февраля, блогер не признал свою вину. На судебном заседании, прошедшем 5 февраля, блогер свою вину не признал.