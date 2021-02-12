Покровский собор при содействии Фонда Усманова сделали доступным для незрячих и слабовидящих

11 февраля, в рамках празднования Дня рождения Исторического музея и 460-летия Покровского собора (Храм Василия Блаженного), при поддержке программы «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» состоялась презентация проекта «Покровский собор: территория доступности».

На территории Храма была размещена первая в центре Москвы металлическая тактильная модель для незрячих людей. Внутри здания появилась разборная тактильная модель из пластика. Проект позволит незрячим и слабовидящим туристам и жителям столицы насладиться архитектурным богатством здания и изучить его во всех деталях.

Директор благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан: «Фонд «Искусство, наука и спорт» ведет свою деятельность от лица основателя Алишера Бурхановича Усманова. Основная миссия фонда – поддержка крупнейших культурных, образовательных и спортивных институций нашей страны.

Поддерживая культурные символы нашей страны, делая их доступными для миллионов людей как в нашей стране, так и за рубежом, мы столкнулись с проблемой их доступности для людей с ограниченными возможностями. Эта проблема требует системного решения и именно для этого мы запустили программу «Особый взгляд», призванную содействовать развитию инклюзии в нашей стране и обеспечивать равный доступ для слепых и слабовидящих.

Презентация тактильных моделей Покровского собора – очень значимая и символичная, так как посвящена главному символу нашей страны. Фонд сейчас работает над тем, чтобы все главные архитектурные памятники страны стали доступными для жителей и туристов».

Заведующий отделом «Покровский собор» Татьяна Сарачева: «Проект «ГИМ. Доступно» существует в музее с 2018 года и направлен на работу с инклюзивными программами и увеличение доступности всего комплекса Государственного Исторического музее.

На постоянной основе в музейном комплексе проводятся экскурсии для глухих и слабослышащих, незрячих и слабовидящих, людей с особенностями интеллектуального развития. ГИМ стремится к тому, чтобы сделать свое пространство максимально инклюзивным.

Сегодня Покровский собор присоединился к проекту «ГИМ. Доступно»: теперь на его территории появились две тактильные модели.

Уличная металлическая – это первая модель архитектурного сооружения в историческом центре Москвы. Эта модель будет интересна для всех посетителей, так как только с высоты птичьего полета можно оценить архитектурную композицию этого сложнейшего творения выдающихся зодчих середины XVI столетия.

Внутренняя модель частично разборная, что позволит незрячим и слабовидящим осмотреть не только собор снаружи, но и посмотреть, как устроен первый ярус.