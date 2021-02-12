Взрыв произошел на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске

Взрыв и пожар произошли на складе горюче-смазочных материалов в Советском районе Красноярска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

Отмечается, что в 15.53 (11.53 мск) ведомство получило сообщение о загорании склада, расположенного на улице Пограничников.

На место инцидента выехало руководство прокуратуры района. Информации о пострадавших или о причине пожара не приводится.

Ранее сообщалось, что взрыв газа разрушил супермаркет во Владикавказе.