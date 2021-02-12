В России выявили 15 089 новых случаев COVID-19
Антон Демидов
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За прошедшие сутки в России зарегистрировали 15 089 новых случаев коронавируса, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
По данным оперштаба, из них выявлено 1 764 (11,7%) случаев заболевания без клинических проявлений.
Как сообщается, число случаев COVID-19 в стране увеличилось до 4 042 837, вылечились 20 720 человек, умерли 507 пациентов.
В пятницу, 12 февраля, стало известно, что в России провели свыше 106 млн тестов на коронавирус.
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