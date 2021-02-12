В Москве 11-месячный ребенок получил ожоги от кальяна в кафе

Басманная межрайонная прокуратура в Москве начала проверку после госпитализации 11-месячного ребенка с ожогами от кальяна в одном из столичных кафе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на четверг, 11 февраля. Мальчик вместе с матерью 1994 года рождения был в кафе, расположенном на улице Солянка, где получил ожоги лица и шеи углем из кальяна.

Ребенка доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время изучаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что москвич распылил газовый баллончик в лицо дочери, чтобы разбудить ее в школу.